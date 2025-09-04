На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия высылает поверенного в делах Эстонии из Москвы в качестве ответной меры

МИД России: сотрудник посольства Эстонии Юхтеги выслан в качестве ответной меры
Илья Питалев/РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) России выслало из страны временного поверенного в делах Эстонии Марека Юхтеги в качестве ответной меры за объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Исходя из принципа взаимности российской стороной было заявлено, что из России высылается дипломатический сотрудник посольства Эстонии в Москве [Марек Юхтеги]», — говорится в сообщении.

В дипведомстве подчеркнули, что дипломат был вызван в здание на Смоленской площади, где ему было выражен решительный протест. В российском МИД подчеркнули, что любые враждебные действия Таллина не останутся без ответа с российской стороны.

13 августа министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке первого секретаря посольства России, объявив его персоной нон грата. В ведомстве сообщили, что дипломат должен покинуть страну.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что причиной высылки сотрудника российского посольства является то, что он якобы «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Кроме того, дипломата обвинили в участии в расколе эстонского общества.

Ранее власти Эстонии призвали граждан не посещать Россию.

