Власти Эстонии призвали граждан не посещать Россию

МИД Эстонии рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ

Министерство иностранных дел Эстонии предупредило граждан об «опасности» поездок в Россию. Соответствующее заявление опубликовано на сайте дипведомства.

«В обновленном предупреждении о поездках министерство иностранных дел настоятельно рекомендует полностью воздержаться от поездок в Россию», — говорится в сообщении.

Кроме того, МИД обратился к эстонцам, находящимся в РФ, и попросил их обдумать «необходимость своего пребывания» в стране.

Свое предупреждение в министерстве объяснили информацией о случаях, когда граждане Эстонии якобы были задержаны местными правоохранительными органами «по собственной воле».

13 августа министерство иностранных дел Эстонии заявило о высылке первого секретаря посольства России, объявив его персоной нон грата. В ведомстве сообщили, что дипломат должен покинуть страну.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна отметил, что причиной высылки сотрудника российского посольства является то, что он якобы «активно участвовал в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии». Кроме того, дипломата обвинили в участии в расколе эстонского общества.

