В Испании усомнились в эффективности «коалиции желающих»

El País: «коалиции желающих» не удается добиться прогресса по Украине
Gleb Garanich/Reuters

«Коалиция желающих» оказалась в тупике в вопросе об отправке войск на Украину, пытаясь добиться конкретной позиции США. Об этом сообщает газета El País со ссылкой на немецкого дипломата.

Автор статьи отмечает, что будущая встреча президента Украины Владимира Зеленского с европейскими лидерами, среди прочего, направлена на то, чтобы понять, примет ли украинский лидер какие-либо гарантии безопасности, даже если они не будут включать отправку европейских войск в республику.

Французский источник рассказал изданию, что Украина и ее европейские партнеры якобы достигли существенного прогресса в обсуждении мер по поддержке, но все еще ждут «зеленый свет» со стороны президента США Дональда Трампа. Тем не менее, даже предложенных Киеву гарантий безопасности не хватит, чтобы полностью переложить ответственность за их реализацию на Европу, говорится в публикации.

Встреча участников «коалиции желающих» пройдет 4 сентября в Париже в смешанном формате.

В международную «коалицию желающих» входят около 30 государств. Во главе группы находятся Франция и Великобритания.

Ранее МИД России обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирные усилия по Украине.

