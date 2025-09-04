На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: Путин послал Западу четкий сигнал о компромиссе по Украине

Advance: Путин намекнул Западу, что окно для компромисса по Украине не вечно
true
true
true
close
Владимир Смирнов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин намекнул странам Запада о том, что возможности для компромисса по Украине не являются безграничными. Об это пишет издание Advance.

«Для внешней (публики Путин послал– «Газета.Ru») сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно», — говорится в сообщении издания.

Путин 3 сентября завершил свой четырехдневный визит в Китай. Перед вылетом во Владивосток он пообщался с журналистами и выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Путин также подчеркнул, что Киев решил воевать, «пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

По словам Путина, Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом «пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам».

Комментируя ход боевых действий на Украине, глава государства отметил, что российские военнослужащие в настоящее время наступают по всем направлениям.

Ранее Зеленский допустил корейский сценарий на Украине.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами