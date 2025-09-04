Advance: Путин намекнул Западу, что окно для компромисса по Украине не вечно

Президент России Владимир Путин намекнул странам Запада о том, что возможности для компромисса по Украине не являются безграничными. Об это пишет издание Advance.

«Для внешней (публики Путин послал– «Газета.Ru») сигнал о том, что окно для компромисса не останется открытым бесконечно», — говорится в сообщении издания.

Путин 3 сентября завершил свой четырехдневный визит в Китай. Перед вылетом во Владивосток он пообщался с журналистами и выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Путин также подчеркнул, что Киев решил воевать, «пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

По словам Путина, Украина после отвода российских войск от Киева в 2022 году решила воевать под лозунгом «пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам».

Комментируя ход боевых действий на Украине, глава государства отметил, что российские военнослужащие в настоящее время наступают по всем направлениям.

Ранее Зеленский допустил корейский сценарий на Украине.