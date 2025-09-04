На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД высказались о позиции Трампа по ситуации на Украине

Захарова: Трамп осознает катастрофическую роль, которую США сыграли на Украине
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп, кажется, осознает, какую катастрофическую роль Соединенные Штаты сыграли в трагической ситуации вокруг Украины. Об этом в интервью ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

По словам дипломата, необходимо с огромным вниманием и с большой концентрацией и оценивать, и относиться к заявлениям американского лидера в пользу мирного урегулирования украинского конфликта.

«Это важно. И для Соединенных Штатов последних десятилетий, по сути, беспрецедентно», — высказала мнение Захарова.

Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что он по-прежнему привержен достижению мирного соглашения между Россией и Украиной и будет добиваться подписания документа, несмотря на неопределенность относительно перспективы будущей встречи лидеров двух стран — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Глава Белого дома выразил надежду на то, что удастся «со всем разобраться».

Ранее Трамп заявил, что Путин и Зеленский не готовы к заключению мира на Украине.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
