Захарова обвинила ЕС в предательстве интересов Венгрии

Захарова: Венгрия получила от ЕС сарказм и насмешки после ударов ВСУ по «Дружбе»

Венгрия получила от Евросоюза сарказм и насмешки после террористической атаки Киева на нефтепровод «Дружба». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Венгрия умоляла, просила, обращалась к своим как бы солидарным партнерам по объединению к соответствующей реакции», — отметила дипломат.

По ее словам, в ответ Венгрии в ЕС лишь заявили, что «проблемы с ее энергетикой не являются проблемами Европы». Также Захарова обратила внимание на то, что Украина атаковала «Дружбу» вооружением, которое ей поставили «те самые партнеры» Венгрии.

За август украинцы как минимум трижды били по «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти в Венгрию и Словакию. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.

В связи с этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию отреагировать на эти действия Киева. Он отметил, что своими ударами по «Дружбе» Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии. Также Сийярто призвал ЕК вспомнить, что она европейская, а не украинская комиссия.

Ранее Зеленский пошутил про атаку Украины по нефтепроводу «Дружба».