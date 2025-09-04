На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила ЕС в предательстве интересов Венгрии

Захарова: Венгрия получила от ЕС сарказм и насмешки после ударов ВСУ по «Дружбе»
true
true
true
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Венгрия получила от Евросоюза сарказм и насмешки после террористической атаки Киева на нефтепровод «Дружба». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в студии «Известий» на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2025).

«Венгрия умоляла, просила, обращалась к своим как бы солидарным партнерам по объединению к соответствующей реакции», — отметила дипломат.

По ее словам, в ответ Венгрии в ЕС лишь заявили, что «проблемы с ее энергетикой не являются проблемами Европы». Также Захарова обратила внимание на то, что Украина атаковала «Дружбу» вооружением, которое ей поставили «те самые партнеры» Венгрии.

За август украинцы как минимум трижды били по «Дружбе», что приводило к приостановкам поставок нефти в Венгрию и Словакию. Одной из таких атак нефтепровод подвергся в ночь на 22 августа.

В связи с этим глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Еврокомиссию отреагировать на эти действия Киева. Он отметил, что своими ударами по «Дружбе» Украина наносит ущерб не России, а Венгрии и Словакии. Также Сийярто призвал ЕК вспомнить, что она европейская, а не украинская комиссия.

Ранее Зеленский пошутил про атаку Украины по нефтепроводу «Дружба».

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами