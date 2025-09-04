В Британии считают, что прекращение огня повысило бы шансы Украины вернуть территории

Временное прекращение конфликта повысило бы шансы Украины вернуть потерянные территории в будущем. Об этом сообщила британская газета The Telegraph.

Наименее плохим вариантом для Украины в данный момент, когда США и Европа не готовы предоставить силы, необходимые для победы на поле боя, выглядит управляемая заморозка боевых действий, которая позволит сохранить юридические претензии Украины и выиграть время, пишет Telegraph.

«Назовите это «корейской» заморозкой с «немецким» финалом – паузой, которая отвергает признание де-юре украденной территории, закрепляет надежные гарантии безопасности сейчас и инвестирует в способность Украины в конечном итоге отменить оккупацию. Это была бы не капитуляция, а стратегическая выгода во времени», — говорится в материале.

Выигрыш времени, вероятно, пойдет на пользу Украине на фоне проблем в российской экономике и отказа европейских стран от энергоносителей из РФ, считает газета.

При этом в статье подчеркивается, что замораживание конфликта должно сопровождаться отсутствием юридического признания территориальных изменений и многоуровневыми гарантиями безопасности для Украины.

21 августа украинский президент Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня стало бы хорошим результатом потенциальной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил, что иначе сложно представить успех в дальнейших переговорах.

Ранее канцлер Германии призвал истощить экономику РФ.