ЛДПР предложила списать долги по ЖКХ некоторым гражданам России

Слуцкий предложил списать долги по ЖКХ пенсионерам и пострадавшим от Украины

Партия ЛДПР выступает с инициативой списать долги по ЖКХ пенсионерам, а также тем гражданам, чьи дома оказались повреждены или разрушены после ударов Украины, это поможет облегчить кредитную нагрузку на людей. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР требует… списать долги по ЖКХ для тех, чьи дома были разрушены или повреждены в результате украинских обстрелов, а также для пенсионеров без дополнительных источников дохода», — подчеркнул он.

Государство обязано поддерживать своих граждан, отметил Слуцкий. Тем более это касается самых уязвимых категорий – пенсионеров, у которых нет иных источников дохода, кроме пенсии.

«Долги у них появились не от хорошей жизни, а от того, что им порой приходится выбирать, что сделать: купить молоко с хлебом и лекарства или заплатить за жилье», — сказал политик.

Слуцкий добавил, что закредитованность в России – «не персональная проблема, а социальная катастрофа». Государство, считает глава партии, обязано поддержать «тех, кто строит будущее страны, человека труда».

Лидер ЛДПР обратил внимание на то, что сегодня миллионы граждан России живут «от зарплаты до зарплаты». Общая задолженность по кредитам подошла к 37 триллионам рублей. Это уже две трети ВВП нашей страны. В ряде регионов сумма долгов от 20 до 30 средних зарплат на одного человека.

До этого исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков заявлял «Газете.Ru» о том, что россияне могут заметно снизить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, если начнут использовать технологические и организационные инструменты.

Он отметил, что простой аудит общедомовых расходов может выявить до 20–30% переплат.

Ранее россиянам объяснили, можно ли списать долги по ЖКХ через банкротство.