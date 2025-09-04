На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ЛДПР предложила списать долги по ЖКХ некоторым гражданам России

Слуцкий предложил списать долги по ЖКХ пенсионерам и пострадавшим от Украины
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Партия ЛДПР выступает с инициативой списать долги по ЖКХ пенсионерам, а также тем гражданам, чьи дома оказались повреждены или разрушены после ударов Украины, это поможет облегчить кредитную нагрузку на людей. Об этом «Газете.Ru» заявил глава ЛДПР Леонид Слуцкий.

«ЛДПР требует… списать долги по ЖКХ для тех, чьи дома были разрушены или повреждены в результате украинских обстрелов, а также для пенсионеров без дополнительных источников дохода», — подчеркнул он.

Государство обязано поддерживать своих граждан, отметил Слуцкий. Тем более это касается самых уязвимых категорий – пенсионеров, у которых нет иных источников дохода, кроме пенсии.

«Долги у них появились не от хорошей жизни, а от того, что им порой приходится выбирать, что сделать: купить молоко с хлебом и лекарства или заплатить за жилье», — сказал политик.

Слуцкий добавил, что закредитованность в России – «не персональная проблема, а социальная катастрофа». Государство, считает глава партии, обязано поддержать «тех, кто строит будущее страны, человека труда».

Лидер ЛДПР обратил внимание на то, что сегодня миллионы граждан России живут «от зарплаты до зарплаты». Общая задолженность по кредитам подошла к 37 триллионам рублей. Это уже две трети ВВП нашей страны. В ряде регионов сумма долгов от 20 до 30 средних зарплат на одного человека.

До этого исполнительный директор Doma.ai Дмитрий Чирков заявлял «Газете.Ru» о том, что россияне могут заметно снизить свои расходы на жилищно-коммунальные услуги, если начнут использовать технологические и организационные инструменты.

Он отметил, что простой аудит общедомовых расходов может выявить до 20–30% переплат.

Ранее россиянам объяснили, можно ли списать долги по ЖКХ через банкротство.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами