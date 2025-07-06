Россиянам объяснили, можно ли списать долги по ЖКХ через банкротство

Адвокат Вольвач: списать долги по ЖКХ можно списать по банкротству или через УК

Если у человека накопились долги по коммуналке, он действительно может от них освободиться, но только в случае, если его официально признают банкротом, рассказала «Газете.Ru» Януара Вольвач, почетный адвокат России, кандидат юридических наук, Заведующая Филиалом «Адвокатская консультация № 71» Межреспубликанской коллегии адвокатов (г. Москва).

«Это можно сделать через суд или воспользоваться более простой процедурой вне суда. Главное условие: сумма всех долгов должна укладываться в определенные рамки. Например, для внесудебной процедуры — от 25 тысяч до 1 миллиона рублей», — объяснила она.

После завершения процедуры банкротства, все долги, которые человек указал в заявлении, включая коммунальные платежи, считаются безнадежными, и их больше не нужно платить. Если процедура проходила через суд, то сначала продается все имущество, которое подлежит взысканию. Из полученных денег гасятся долги, а оставшиеся, если не хватило просто списываются.

«Есть и другой вариант. Если сумма долга слишком маленькая или нет оснований для начала процедуры банкротства, списать долг можно только по решению самой управляющей компании. Например, если долг слишком старый и по нему истек срок взыскания, или если есть причины считать, что вернуть эти деньги уже не получится. В таких случаях компания может принять решение и просто списать долг у себя в бухгалтерии», — сказала адвокат.

Так что освободиться от долгов по ЖКХ возможно, но это требует либо признания банкротства, либо доброй воли самой организации, которой вы должны, резюмировала эксперт.

Ранее выяснилось, что должникам по ЖКХ в 2025 году может грозить потеря жилья.