Эфиопия намерена исправить ошибки прошлого, вернув доступ к Красному морю

Премьер Ахмед заявил, что Эфиопия хочет вернуть себе выход к морю
Depositphotos

Эфиопия исправит ошибки прошлого, вернув доступ к Красному морю. Об этом сообщил премьер-министр страны Абий Ахмед в интервью Эфиопской телевещательной корпорации, передает ТАСС.

Он рассказал, что благодаря ГЭС «Возрождение» жители страны теперь смогут воспользоваться благами Нила.

«И всего тридцать лет назад мы потеряли доступ к Красному морю, а это буквально вчера по меркам истории… Вчерашняя ошибка будет исправлена уже завтра, и это будет не так уж сложно», — сказал Ахмед, связав этот вопрос с национальной безопасностью.

По его словам, растущее население Эфиопии и его экономические потребности больше не позволяют стране не иметь выхода к морю.

3 июня премьер Эфиопии сообщил о завершении строительства плотины «Возрождение». Церемония ее торжественного открытия запланирована на сентябрь, на нее пригласят Египет и Судан. Эфиопия считает плотину необходимой для своего существования, в то время как другие два государства видят в ней угрозу. Построенная без межгосударственного соглашения «плотина раздора» подпитывала многолетнюю напряженность между странами из-за прав на воду и влияния в регионе.

Ранее Эфиопия предложила России совместную разработку газовых месторождений.

