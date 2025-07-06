В Эфиопии допустили приглашение Путина на открытие «плотины раздора»

Власти Эфиопии могут пригласить президента РФ Владимира Путина и других мировых лидеров на церемонию открытия плотины «Возрождение» на Голубом Ниле. Об этом сообщил РИА Новости депутат парламента африканской страны, советник министра водных ресурсов и энергетики Мухаммед аль-Аруси.

»Эфиопия не исключает, что направит приглашения ряду международных лидеров и партнеров, включая руководителей дружественных стран,» — сказал политик.

В четверг, 3 июня, премьер Эфиопии Абий Ахмед заявил о завершении строительства плотины «Возрождение». Церемония ее торжественного открытия запланирована на сентябрь, на нее пригласят Египет и Судан. Эфиопия считает плотину необходимой для своего существования, в то время как другие два государства видят в ней угрозу. Построенная без межгосударственного соглашения «плотина раздора» подпитывала многолетнюю напряженность между странами из-за прав на воду и влияния в регионе.

Ранее глава МИД ФРГ обратился к Путину из Киева.