В Госдуме рассказали, что должен сделать Зеленский для окончания конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский должен сам проявлять инициативу и приехать в Россию на предложенных ему условиях, только так он завершит конфликт. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Если он и в самом деле намерен закончить войну, чтобы сохранить свое население – то должен сам проявлять инициативу и приезжать в Россию на тех условиях», — сказал он.

Если же украинский президент не хочет приезжать в Москву для завершения конфликта, то на него должен повлиять президент США Дональд Трамп, уверен Журавлев.

Президент России Владимир Путин 3 сентября завершил свой четырехдневный визит в Китай. Перед вылетом во Владивосток он встретился встретился с журналистами и выразил готовность встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским. На пресс-конференции Путин также подчеркнул, что Киев решил воевать, «пока вы нам голову не отвернете, либо мы вам». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

