В офисе Трампа прокомментировали уничтожение судна венесуэльских наркоторговцев

США готовятся начать войну с организациями «наркотеррористов». Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, передает РИА Новости.

Так он прокомментировал уничтожение венесуэльского судна с наркотиками в Карибском море.

«США собираются начать войну с наркотеррористическими организациям», — сказал Рубио.

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social сообщил, что американские военные уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua в международных водах.

28 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп готов использовать «всю мощь Америки» для остановки наркотрафика, поступающего из Венесуэлы. Таким образом она ответила на вопрос, допускает ли президент использование военной силы США для ударов по Венесуэле.

Ранее в Госдуме заявили, что США не нужна война с Венесуэлой.