ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве «Северных потоков»

Прокуратура Германии отказалась дать защите гражданина Украины Сергея Кузнецова, который является фигурантом дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», доступ к материалам следствия. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его адвокат Никола Канестрини.

По его словам, это является «вопиющим отказом в правосудии».

«Если вы кого-то арестовываете, вы должны сообщить ему или ей... какие доказательства имеются. По всей видимости, как мне сообщили наши немецкие коллеги из команды защиты, существует проблема с немецким законом в отношении экстрадиции, поскольку немецкие уголовные процедуры гласят, что каждый арестованный имеет право на получение доказательств. Но это не повторяется в немецком законодательстве о европейском ордере на арест», — сказал юрист по итогам заседания апелляционного суда Болоньи.

В среду апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября новое заседание по экстрадиции Кузнецова в Германию, запросив у ФРГ данные об условиях содержания в случае выдачи подозреваемого.

49-летнего Кузнецова задержали 21 августа в итальянской провинции Римини по запросу прокуратуры ФРГ. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд в Болонье подтвердил его арест. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Кузнецова подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ установили личности всех участников подрыва «Северных потоков».