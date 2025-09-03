На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

ФРГ отказалась дать украинцу Кузнецову доступ к делу о подрыве «Северных потоков»

ФРГ не дала защите украинца Кузнецова доступ к делу о подрыве «Северных потоков»
true
true
true
close
Stefano Laura/bild.de

Прокуратура Германии отказалась дать защите гражданина Украины Сергея Кузнецова, который является фигурантом дела о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», доступ к материалам следствия. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил его адвокат Никола Канестрини.

По его словам, это является «вопиющим отказом в правосудии».

«Если вы кого-то арестовываете, вы должны сообщить ему или ей... какие доказательства имеются. По всей видимости, как мне сообщили наши немецкие коллеги из команды защиты, существует проблема с немецким законом в отношении экстрадиции, поскольку немецкие уголовные процедуры гласят, что каждый арестованный имеет право на получение доказательств. Но это не повторяется в немецком законодательстве о европейском ордере на арест», — сказал юрист по итогам заседания апелляционного суда Болоньи.

В среду апелляционный суд Болоньи назначил на 9 сентября новое заседание по экстрадиции Кузнецова в Германию, запросив у ФРГ данные об условиях содержания в случае выдачи подозреваемого.

49-летнего Кузнецова задержали 21 августа в итальянской провинции Римини по запросу прокуратуры ФРГ. Мужчина приехал в Италию с семьей на отдых. 22 августа суд в Болонье подтвердил его арест. От добровольной выдачи он отказался и сейчас находится в тюрьме Римини.

Кузнецова подозревают в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ФРГ установили личности всех участников подрыва «Северных потоков».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами