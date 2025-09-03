На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпосланник Трампа Уиткофф прибыл в Париж

Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи «коалиции желающих»
Kevin Lamarque/Reuters

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф прибыл в Париж в преддверии встречи «коалиции желающих». Об этом сообщает Reuters.

«Уиткофф в Париже в преддверии встречи коалиции по Украине», — говорится в сообщении.

В данный момент неизвестно, примет ли он участие в «коалиции желающих». Вероятнее всего он проведет переговоры с украинской делегацией.

3 сентября сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл во Францию на встречу с лидерами европейских стран, входящих в «коалицию желающих».

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что заседании «коалиции желающих» состоится 4 сентября. Встреча состоится в формате видеоконференции. По словам Мерца, главной темой обсуждения станут вопросы, связанные с гарантиями безопасности для Украины и ее дальнейшей поддержкой. Канцлер ФРГ отметил, что «самой важной гарантией безопасности» для Украины является достаточная поддержка ее армии.

Ранее Лавров обвинил «коалицию желающих» в попытке подорвать мирный процесс по Украине.

