В Госдуме рассказали, что сфера применения ИИ требует законодательного регулирования

Применение искусственного интеллекта (ИИ) должно регулироваться на уровне законодательства. Об этом в своем канале в Max написал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Считаю, что в целом сфера применения ИИ требует законодательного регулирования, и дополнительная ответственность за преступления с использованием технологии — первый и необходимый шаг к этому», — написал он.

Боярский добавил, что в осеннюю сессию Госдумы планируется рассмотрение второго пакета мер по борьбе с мошенничеством.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что технологические компании должны внедрять в производственные процессы современные разработки, в том числе искусственный интеллект.

В июне вице-премьер — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко сообщил о принятии правительством России решения о создании Центра развития искусственного интеллекта для систематизации внедрения технологии в стране. Он будет заниматься отбором и распространением типовых решений, координировать работу госорганов, регионов и бизнеса, а также предоставлять экспертную, методологическую поддержку и налаживать международное сотрудничество.

Ранее в российском городе впервые на госслужбу приняли ИИ.