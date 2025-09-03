МИД Украины отреагировал на предложение Путина о встрече с Зеленским

МИД Украины отказался от предложения Путина встретиться с Зеленским в Москве

Предложение президента России Владимира Путина о встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Москве «заведомо неприемлемо». Об этом заявил глава МИД Украины, передает The Guardian.

«Путин продолжает морочить всем голову, выдвигая заведомо неприемлемые предложения», — считает министр.

По словам Сибиги, якобы только усиление давления может заставить Россию «наконец-то серьезно отнестись к мирному процессу».

Путин в рамках пресс-конференции по итогам визита в Китай предложил Зеленскому приехать в Москву при его готовности к переговорам.

Он также задался вопросом: «есть ли какой-то смысл в этих встречах».

При этом глава российского государства заявил, что если украинский президент готов к встрече, то ему необходимо приехать в Москву.

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Daily Caller заявлял, что саммит лидеров Соединенных Штатов, России и Украины состоится. При этом он усомнился в том, что Путин и Зеленский проведут отдельную двустороннюю встречу.

