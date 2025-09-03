На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Макрон продал свою виллу во Франции за €3,6 млн

Le Canard Enchaine: чета Макронов продала виллу на севере Франции за €3,6 млн
true
true
true
close
Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит продали свою виллу в курортной коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции за €3,6 млн. Об этом сообщила газета Le Canard Enchaine.

«В офисе парижского нотариуса Брижит Макрон подписала договор о продаже своего семейного дома в Ле-Туке. Согласно договору продажи... сделка была заключена на сумму €3,6 млн», — говорится в материале.

По данным издания, виллу приобрела девелоперская компания Oxial. Планируется, что здание превратят в коммерческий объект с магазинами премиум-сегмента.

Вилла в Ле-Туке-Пари-Плаж принадлежала Брижит Макрон. Здание досталось ей по наследству. После его продажи у четы Макронов останется недвижимость на курорте.

В феврале газета Le Figaro сообщила, что Макрон и его супруга Брижит готовятся к продаже своей виллы в регионе Па-де-Кале. По данным издания, агенты недвижимости отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на «уважение к потенциальным продавцам и покупателям».

Ранее стало известно о планах главного психиатра ВСУ купить виллу в Турции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами