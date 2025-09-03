Макрон продал свою виллу во Франции за €3,6 млн

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит продали свою виллу в курортной коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж на севере Франции за €3,6 млн. Об этом сообщила газета Le Canard Enchaine.

«В офисе парижского нотариуса Брижит Макрон подписала договор о продаже своего семейного дома в Ле-Туке. Согласно договору продажи... сделка была заключена на сумму €3,6 млн», — говорится в материале.

По данным издания, виллу приобрела девелоперская компания Oxial. Планируется, что здание превратят в коммерческий объект с магазинами премиум-сегмента.

Вилла в Ле-Туке-Пари-Плаж принадлежала Брижит Макрон. Здание досталось ей по наследству. После его продажи у четы Макронов останется недвижимость на курорте.

В феврале газета Le Figaro сообщила, что Макрон и его супруга Брижит готовятся к продаже своей виллы в регионе Па-де-Кале. По данным издания, агенты недвижимости отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на «уважение к потенциальным продавцам и покупателям».

