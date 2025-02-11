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Макрон готовится продать свою виллу в Па-де-Кале

Le Figaro: чета Макронов готовится продать свою виллу в Па-де-Кале
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Yara Nardi/Pool/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит готовятся к продаже своей виллы в регионе Па-де-Кале. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

«Эммануэль и Брижит Макрон готовятся продать виллу Монежан (сокращение от имен родителей Брижит Макрон, Симоны и Жана) в Ле-Туке, в Па-де-Кале», — говорится в статье.

По данным издания, агенты недвижимости отказались комментировать эту информацию, ссылаясь на «уважение к потенциальным продавцам и покупателям».
В пресс-службе Елисейского дворца журналистам сообщили, что этот вопрос касается «личной жизни супругов».

В публикации говорится, что Макрон мог принять решение о продаже виллы, потому что она находится в людном месте, а пара хочет «тишины и покоя». Журналисты отметили, что Бриджит Макрон унаследовала виллу от отца.

Помимо этого, Figaro отмечает, что в 2011 году французский лидер взял кредит на 15 лет на €350 тыс., чтобы сделать ремонт в помещении.

Ранее стало известно, что Макрон на саммите в Париже не пожал руку премьеру Индии Моди.

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