Эксперт рассказал, почему Китай не хочет стать гарантом безопасности Украины

Аналитик Котков: Китай не будет ругаться с США и Европой из-за Украины

Китай не намерен отправлять своих миротворцев на Украину, поскольку не намерен портить отношения с Европой и США. Об этом URA.RU заявил руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока Кирилл Котков.

«Китай уже заявил, что никаких своих военных он на Украину отправлять не намерен и ругаться с Западом из-за Украины тоже не будет», — подчеркнул он.

Котков отметил, что Китай никогда не рвал свои отношения с Украиной. Кроме того, украинский конфликт, по оценке эксперта, «слишком далеко» от КНР.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров не обсуждали возможность размещения китайского миротворческого контингента на Украине.

Ушаков также отметил, что в ходе визита в Китай у Путина было множество контактов с Си Цзиньпином.

Ранее Путин рассказал об ущербе со стороны Украины.