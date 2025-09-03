На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шеф Пентагона заявил об отсутствии стремления у США к конфликту с КНР или Россией

Шеф Пентагона Хегсет: США не стремятся к конфликту с Китаем или Россией
Evelyn Hockstein/Reuters

США не стремятся к конфликту с Китаем или Российской Федерацией. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил шеф Пентагона Пит Хегсет.

По его словам, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил министерству обороны страны «быть готовыми к историческому восстановлению» американских вооруженных сил, «к возрождению воинского духа и восстановлению сдерживания — не потому, что мы стремимся к конфликту».

«Мы не ищем его — и мы ясно дали это понять — с Китаем, Россией, и другими», — сказал Хегсет.

3 сентября глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что США не удалось помешать сближению России с Китаем, КНДР, Ираном и Индией. Он отметил, что это ярко продемонстрировал саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

В конце июля постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Китай якобы ведет «прокси-войну» руками России против Запада. С

Ранее в МИД Китая заявили о готовности страны к любой войне с США.

