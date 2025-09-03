На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трампа уговаривают ввести санкции против Великобритании

Стармер заявил, что Reform UK уговаривает Трампа ввести санкции против Британии
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Pool/Reuters

Глава партии Reform UK Найджел Фараж уговаривает президента США Дональда Трампа начать санкционное давление на Великобританию. Об этом заявил британский премьер Кир Стармер, передает ТАСС.

«Он улетел в Америку, чтобы поливать грязью нашу страну. Более того, он лоббирует введение Соединенными Штатами санкций против нашей страны, которые навредят рабочим людям», — считает премьер.

По словам Стармера, политика Фаража стала позором для Британии.

До этого газета Politico со ссылкой на источники сообщала о том, что Фараж накричал на конгрессмена-демократа США Джейми Раскина из-за его критики в адрес американского президента Дональда Трампа.

В публикации отмечалось, что конгрессмены прибыли в Соединенное Королевство, чтобы обсудить новый британский закон о безопасном интернете, который, по их мнению, «несправедливо нацелен» на американские технологические компании и нарушает принципы свободы слова. Во время встречи Раскин рассказывал о истории свободы слова в США, а также упомянул «угрозы, исходящие от Трампа».

Ранее Захарова сравнила новый закон Британии об интернете с романом Оруэлла.

