На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова сравнила новый закон Британии об интернете с романом Оруэлла

Захарова: новый закон Британии о безопасном интернете напоминает роман Оруэлла
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Новый британский закон о безопасном интернете, подвергшийся критике в стране, напоминает реалии, описанные в романе Джорджа Оруэлла «1984». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Эрик Артур Блэр, это настоящее имя Оруэлла, знал, о чем писал. Придуманное им крылатое выражение «полиция мыслей» и «мыслепреступление» совершенно точно описывает кампанию, развернутую на Западе», — заявила она.

По словам Захаровой, российские власти давно заметили эти обстоятельства и пытались обратить общественное внимание на эти факты. Она добавила, что после вступления закона в силу власти Британии получили инструмент тотального контроля над населением, поскольку даже тайна личной переписки оказалась под угрозой.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Лондон прикрывает введение закона борьбой с дезинформацией. Она напомнила, что именно Британия придумала концепцию highly likely (весьма вероятно — прим. ред.), которая несколько сотен лет специализировалась на создании провокаций.

Закон о безопасном интернете был введен в Британии 25 июля. Новые правила направлены на ограничение доступа к вредоносному контенту. Из-за нововведений к многим ресурсам можно получить доступ только после проверки возраста. Для осуществления этой процедуры человек должен загрузить свою фотографию, пройти идентификацию по электронной почте или предоставить данные своей банковской карты.

Ранее стало известно, что Microsoft ограничит функциональность Xbox для пользователей без паспорта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами