Захарова сравнила новый закон Британии об интернете с романом Оруэлла

Новый британский закон о безопасном интернете, подвергшийся критике в стране, напоминает реалии, описанные в романе Джорджа Оруэлла «1984». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга, передает РИА Новости.

«Эрик Артур Блэр, это настоящее имя Оруэлла, знал, о чем писал. Придуманное им крылатое выражение «полиция мыслей» и «мыслепреступление» совершенно точно описывает кампанию, развернутую на Западе», — заявила она.

По словам Захаровой, российские власти давно заметили эти обстоятельства и пытались обратить общественное внимание на эти факты. Она добавила, что после вступления закона в силу власти Британии получили инструмент тотального контроля над населением, поскольку даже тайна личной переписки оказалась под угрозой.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Лондон прикрывает введение закона борьбой с дезинформацией. Она напомнила, что именно Британия придумала концепцию highly likely (весьма вероятно — прим. ред.), которая несколько сотен лет специализировалась на создании провокаций.

Закон о безопасном интернете был введен в Британии 25 июля. Новые правила направлены на ограничение доступа к вредоносному контенту. Из-за нововведений к многим ресурсам можно получить доступ только после проверки возраста. Для осуществления этой процедуры человек должен загрузить свою фотографию, пройти идентификацию по электронной почте или предоставить данные своей банковской карты.

Ранее стало известно, что Microsoft ограничит функциональность Xbox для пользователей без паспорта.