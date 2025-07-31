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СМИ утверждают, что лидер британской партии накричал на конгрессмена из-за критики Трампа

Politico: Найджел Фараж накричал на конгрессмена Раскина из-за слов о Трампе
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Stephen Chung/Keystone Press Agency/Global Look Press

Лидер британской популистской партии Reform UK Найджел Фараж накричал на конгрессмена-демократа США Джейми Раскина из-за его критики в адрес американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Politico со ссылкой на американских политиков.

В публикации отмечается, что конгрессмены прибыли в Соединенное Королевство, чтобы обсудить новый британский закон о безопасном интернете, который, по их мнению, «несправедливо нацелен» на американские технологические компании и нарушает принципы свободы слова. Во время встречи Раскин рассказывал о истории свободы слова в США, а также упомянул «угрозы, исходящие от Трампа».

Издание подчеркивает, что во время выступления конгрессмена на него накричал Фараж, который утверждал, что встреча проходит не для обсуждения Трампа.

Раскин рассказал Politico, что лидер Reform UK сказал, что конгрессмен здесь гость и должен себя вести как гость. На это американский политик ответил, что «он хозяин и должен вести себя как хозяин».

По словам конгрессмена Эрика Суолуэлла, Фараж «выглядел неуравновешенным, как взрослый ребенок».

Ранее специализирующаяся на размещении эротических артов платформа Rule34 заблокировала доступ для пользователей из Великобритании.

Закон о безопасном интернете был введен в Британии 25 июля. Новые правила направлены на ограничение доступа к вредоносному контенту. Из-за нововведений к многим ресурсам можно получить доступ только после проверки возраста. Для осуществления этой процедуры человек должен загрузить свою фотографию, пройти идентификацию по электронной почте или предоставить данные своей банковской карты.

Ранее Захарова сравнила новый закон Британии об интернете с романом Оруэлла.

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