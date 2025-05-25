«День испорчен»: помощник Кадырова высказался о санкциях, введенных против него Зеленским

Помощник главы Чечни, министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале отреагировал на санкции, которые в том числе против него ввел президент Украины Владимир Зеленский.

Дудаев саркастично написал, что попал в очередной «страшный» санкционный список и его день испорчен.

«Санкции от шута — это уже как государственная награда)))», — добавил помощник Рамзана Кадырова (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

В воскресенье, 25 мая, Зеленский ввел санкции против Дудаева и еще девяти человек. Указ об этом был размещен на сайте украинского лидера. Под санкциями также оказались сын бывшего главы «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева Александр и бывший депутат Рады Игорь Мосийчук, глава «Дорожного контроля» Ростислав Шапошников и владельцы казино PIN-UP Дмитрий Пунин, Иван Банников, Александр Матяшов. К ним будут применены «персональные специальные экономические и другие ограничительные меры».

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