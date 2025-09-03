На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт: Украина начнет новую мобилизацию сразу после окончания конфликта

Аналитик Леонков: после конфликта Украина начнет мобилизацию 18-летних украинцев
true
true
true
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

После заключения перемирия на Украине Киев начнет мобилизацию 18-летних жителей страны. Об этом aif.ru заявил военный аналитик Алексей Леонков.

«Если достигнут перемирия, как там мечтает Украина, мобилизация затронет и 18-летних. Я думаю, они пересмотрят свои законы», — подчеркнул он.

По словам Леонкова, у Украины перед началом СВО был мобилизационный резерв в размере 800 тысяч военных, а численность регулярной армии оценивалась в 240 тысяч человек.

Эксперт обратил внимание на то, что за время специальной военной операции все резервы ВСУ уже были задействованы.

До этого депутат Верховной рады Василий Мокан в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявлял, что украинская молодежь в возрасте от 18 до 24 лет не стала массово заключать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), несмотря на высокие зарплаты и льготы.

В настоящее время молодежный контракт с ВСУ могут заключить украинцы в возрасте от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении высшего образования и другие льготы, в том числе беспроцентную ипотеку. Однако обязательным условием контракта является служба в пехоте, которая участвует в боевых действиях на передовой.

Ранее было названо число молодых украинцев, подписавших контракт с армией.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами