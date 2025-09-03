Эксперт: Украина начнет новую мобилизацию сразу после окончания конфликта

После заключения перемирия на Украине Киев начнет мобилизацию 18-летних жителей страны. Об этом aif.ru заявил военный аналитик Алексей Леонков.

«Если достигнут перемирия, как там мечтает Украина, мобилизация затронет и 18-летних. Я думаю, они пересмотрят свои законы», — подчеркнул он.

По словам Леонкова, у Украины перед началом СВО был мобилизационный резерв в размере 800 тысяч военных, а численность регулярной армии оценивалась в 240 тысяч человек.

Эксперт обратил внимание на то, что за время специальной военной операции все резервы ВСУ уже были задействованы.

До этого депутат Верховной рады Василий Мокан в интервью украинскому YouTube-каналу «Суперпозиция» заявлял, что украинская молодежь в возрасте от 18 до 24 лет не стала массово заключать контракты с Вооруженными силами Украины (ВСУ), несмотря на высокие зарплаты и льготы.

В настоящее время молодежный контракт с ВСУ могут заключить украинцы в возрасте от 18 до 24 лет. Им обещают высокие зарплаты, преимущества при получении высшего образования и другие льготы, в том числе беспроцентную ипотеку. Однако обязательным условием контракта является служба в пехоте, которая участвует в боевых действиях на передовой.

Ранее было названо число молодых украинцев, подписавших контракт с армией.