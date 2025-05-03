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Названо число молодых украинцев, подписавших контракт с армией

Около 400 граждан Украины с февраля подписали молодежный контракт с армией
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Anatolii Stepanov/Reuters

Около 400 человек подписали с 11 февраля контракт «18-24» с министерством обороны Украины. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что в месяц это 135-140 человек.

Журналисты отмечают, что все опрошенные ими добровольцы планировали вступать в ряды ВСУ и до того, как была запущена молодежная программа.

Украинцы признались, что контракт «18-24» предложил им лучшие условия и большее вознаграждение. Однако, чтобы получить зарплату, необходимо хотя бы полгода провести непосредственно в зоне боевых действий.

Программа «Контракт 18–24» была запущена на Украине в феврале 2025 года. Она предназначена для добровольного призыва молодых людей, не подлежащих обязательной мобилизации (которая в стране начинается с 25 лет). Участники программы получают значительные финансовые выплаты и дополнительные льготы.

Согласно условиям контракта, военнослужащим гарантируется единовременная выплата в размере 200 тыс. гривен (около 400 тыс. рублей) с последующим перечислением оставшейся части суммы в течение службы. Общий размер вознаграждения достигает 1 млн гривен (примерно 2 млн рублей). Ежемесячное довольствие составляет до 120 тыс. гривен (240 тыс. рублей). Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский военнопленный сообщил о наборе женщин в ряды ВСУ.

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