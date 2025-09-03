Лидер Вьетнама оценил президентство Путина

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия станет опорой справедливости в мире. Его слова приводит ТАСС.

«Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой, опорой для защиты мира, правосудия и стабильности», — сказал Лыонг Кыонг во время встречи с российским лидером в Пекине.

Также он пожелал Путину успехов в реализации всех поставленных задач.

Встреча президента России с вьетнамским лидером состоялась 3 сентября в Пекине. В ходе встречи Путин, в частности, поздравил коллегу с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча с лидером Вьетнама завершит четырехдневный визит Путина в Китай. Глава государства находится в КНР с 31 августа. За это время он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

