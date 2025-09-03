На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лидер Вьетнама оценил президентство Путина

Президент Вьетнама Кыонг: Россия при Путине станет опорой справедливости в мире
true
true
true

Президент Вьетнама Лыонг Кыонг выразил уверенность, что под руководством Владимира Путина Россия станет опорой справедливости в мире. Его слова приводит ТАСС.

«Мы верим, что Россия под вашим руководством станет великой, опорой для защиты мира, правосудия и стабильности», — сказал Лыонг Кыонг во время встречи с российским лидером в Пекине.

Также он пожелал Путину успехов в реализации всех поставленных задач.

Встреча президента России с вьетнамским лидером состоялась 3 сентября в Пекине. В ходе встречи Путин, в частности, поздравил коллегу с 80-летием провозглашения независимости Вьетнама.

До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча с лидером Вьетнама завершит четырехдневный визит Путина в Китай. Глава государства находится в КНР с 31 августа. За это время он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в торжественных мероприятиях в Пекине, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны, а также провел ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

Ранее в США заявили о неделе, которая «кардинально изменила мир».

Все новости на тему:
Визит Путина в Китай
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами