Президент Индонезии провел встречу с Путиным

Президент Индонезии Прабово Субианто провел встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Китае. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, встреча была короткой. В ходе переговоров главы государств договорились укреплять сотрудничество в сфере экономики, отметило агентство.

30 августа Reuters сообщал, что Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране. По информации журналистов, в КНР президент Индонезии должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

Ранее стало известно о последствиях протестов в Индонезии.