Президент Индонезии отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране

Президент Индонезии Прабово Субианто отменил поездку в Китай из-за беспорядков в стране. Об этом сообщает агентство Reuters.

В Китае президент Индонезии должен был принять участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны. Отмечается, что соответствующее решение было принято «из-за внутренней ситуации» в Индонезии.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

Во время демонстраций от примененного полицией слезоточивого газа и осколков камней, которые местные бросали в силовиков в ответ, пострадала корреспондент РИА Новости Ульяна Мирошкина.

