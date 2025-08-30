На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о последствиях протестов в Индонезии

РИА: из-за протестов в Джакарте критически повреждена инфраструктура
true
true
true
close
Willy Kurniawan/Reuters

Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, накануне участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры.

30 августа в городе частично не работает общественный транспорт. Уточняется, что власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

Во время демонстраций от примененного полицией слезоточивого газа и осколков камней, которые местные бросали в силовиков в ответ, пострадала корреспондент агентства Ульяна Мирошкина. Сейчас журналистка находится в безопасности, серьезных травм удалось избежать.

Ранее в Литве начались протесты против новой правящей коалиции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами