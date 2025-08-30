Стало известно о последствиях протестов в Индонезии

Из-за беспорядков в индонезийской столице Джакарте критически повреждена инфраструктура. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, накануне участники протестов подожгли несколько станций метро по всей Джакарте, сломали терминалы платных дорог, исписали антиполицейскими лозунгами значительную часть связанной с властями инфраструктуры.

30 августа в городе частично не работает общественный транспорт. Уточняется, что власти приступили к восстановительным работам, для борьбы с беспорядками город патрулирует военная техника.

28 августа тысячи индонезийских рабочих вышли на массовые протесты в Джакарте. Протестующие бросали камни и запускали фейерверки, полицейские отвечали слезоточивым газом. Участники демонстраций требовали улучшения условий труда и повышения зарплаты, а также роспуска парламента. После попыток рабочих попасть в полицейских фейерверками стражи порядка стали оттеснять протестующих, несколько раз применив слезоточивый газ.

Во время демонстраций от примененного полицией слезоточивого газа и осколков камней, которые местные бросали в силовиков в ответ, пострадала корреспондент агентства Ульяна Мирошкина. Сейчас журналистка находится в безопасности, серьезных травм удалось избежать.

