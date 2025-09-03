Делегация из Афганистана приехала на ВЭФ

Делегация из Афганистана участвует в деловой программе ВЭФ во Владивостоке

Делегация из Афганистана присутствует на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке и участвует в его деловой программе. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что Кабул представляет генеральный директор национального агентства по охране окружающей среды Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил. Он должен принять участие в рамках форума «День сокола».

Также сообщалось, что в меню Рыбного дома Росрыболовства на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке в меню представлены камчатский краб, сахалинский гребешок, мурманский лосось и другие блюда из морепродуктов.

29 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что представители более 70 стран подтвердили свое участие в Восточном экономическом форуме в 2025 году.

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета пройдет десятый Восточный экономический форум. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Также запланированы выездные площадки в Благовещенске, Чите, на Сахалине и в других регионах.

Ранее сообщалось, что цирковое шоу «Песчаная сказка» станет частью культурной программы ВЭФ-2025.