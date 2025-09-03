На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский прилетел на вертолете в резиденцию Фредериксен в Дании

Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Данию с официальным визитом на саммит с лидерами стран Северной Европы и Балтии. Об этом сообщает «Европейская правда».

При этом в резиденцию премьер-министра Дании Метте Фредериксен он прилетел на вертолете. В ходе визита у президента Украины запланированы переговоры с премьером Дании.

Он также примет участие в саммите с лидерами стран Северной Европы и Балтии, уточняется в материале.

До этого Владимир Зеленский в своем Telegram-канале анонсировал «ощутимое усиление» республики на фоне предстоящих встреч с европейскими лидерами. По его словам, Россия продолжает конфликт только «из-за отсутствия достаточного давления», и об усилении соответствующих мер он намерен поговорить с партнерами на Западе.

Накануне он заявил, что «наглость россиян становится все больше», комментируя удары ВС РФ по территории республики.

Ранее Сибига призвал Трампа «отрезвить Москву».

