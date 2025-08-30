Цирковое шоу «Песчаная сказка» станет частью культурной программы ВЭФ-2025

Цирковое шоу «Песчаная сказка», созданное продюсерским центром «Королевский цирк Гии Эрадзе» и Российской государственной цирковой компанией, включено в культурную программу Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщает пресс-служба Росгосцирка.

Показ циркового представления состоится в рамках фестиваля «Владивостокские сезоны» 6 и 7 сентября в самом восточном филиале Росгосцирка. Зрителям представят театрализованный спектакль, погружающий в мир загадочных тайн сказочного Востока, дворцов и бескрайних пустынь. На манеже выступят артисты всех жанров циркового искусства: от эквилибра и акробатики до дрессуры.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев подчеркнул значимость культурной программы форума.

«Конечно, мы намерены развивать культурные связи с дружественными странами, потому что культура – это еще один способ узнать и понять друг друга лучше», — сказал он.

Для шоу разработаны современные декорации с применением последних технологий, создана визуальная графика на огромных экранах, погружающая зрителей в атмосферу Востока. За лето 2025 года представление посетили более 60 тыс. человек.

«Мы рады и горды впервые стать культурной площадкой Восточного экономического форума и ждем зрителей в цирке Владивостока, одном из ведущих досуговых учреждений Приморского края», – отметил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

По его словам, включение шоу в программу форума способствует популяризации циркового искусства на международной арене и демонстрации богатства российской цирковой отрасли.

«Уверен, что посещение владивостокского цирка оставит у зрителей незабываемые впечатления и станет ярким дополнением к программе форума», — добавил он.