На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Цирковое шоу «Песчаная сказка» станет частью культурной программы ВЭФ-2025

Гостям ВЭФ-2025 покажут театрализованный спектакль о сказочном Востоке
true
true
true
close
Росгосцирк

Цирковое шоу «Песчаная сказка», созданное продюсерским центром «Королевский цирк Гии Эрадзе» и Российской государственной цирковой компанией, включено в культурную программу Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), сообщает пресс-служба Росгосцирка.

Показ циркового представления состоится в рамках фестиваля «Владивостокские сезоны» 6 и 7 сентября в самом восточном филиале Росгосцирка. Зрителям представят театрализованный спектакль, погружающий в мир загадочных тайн сказочного Востока, дворцов и бескрайних пустынь. На манеже выступят артисты всех жанров циркового искусства: от эквилибра и акробатики до дрессуры.

Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председатель оргкомитета ВЭФ Юрий Трутнев подчеркнул значимость культурной программы форума.

«Конечно, мы намерены развивать культурные связи с дружественными странами, потому что культура – это еще один способ узнать и понять друг друга лучше», — сказал он.

Для шоу разработаны современные декорации с применением последних технологий, создана визуальная графика на огромных экранах, погружающая зрителей в атмосферу Востока. За лето 2025 года представление посетили более 60 тыс. человек.

«Мы рады и горды впервые стать культурной площадкой Восточного экономического форума и ждем зрителей в цирке Владивостока, одном из ведущих досуговых учреждений Приморского края», – отметил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

По его словам, включение шоу в программу форума способствует популяризации циркового искусства на международной арене и демонстрации богатства российской цирковой отрасли.

«Уверен, что посещение владивостокского цирка оставит у зрителей незабываемые впечатления и станет ярким дополнением к программе форума», — добавил он.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами