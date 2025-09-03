Лавров выразил надежду на продолжение переговоров России и Украины

Москва рассчитывает, что российско-украинские переговоры будут продолжены. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для индонезийской газеты «Компас», опубликованном на сайте МИД.

По его словам, весной по инициативе России были возобновлены переговоры с Украиной. После трех раундов был достигнут определенный прогресс по гуманитарным вопросам, отметил министр.

«Главы делегаций находятся в прямом контакте. Рассчитываем, что переговоры будут продолжены», — сказал он.

Также в интервью Лавров заявил, что Москва выступает за формирование новой системы гарантий безопасности России и Украины. По его мнению, новая система гарантий должна стать составной частью общей архитектуры безопасности в Евразии. Министр подчеркнул, что для Украины следует обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.

21 августа Лавров заявил, что Россия не примет гарантии безопасности для Киева, которые будут угрожать Москве. Он напомнил о попытках лидеров европейских стран после саммита на Аляске продвинуть свою стратегию во время визита в США, которая связана с попытками изолировать Россию и нанести стране стратегическое поражение.

Ранее Владимир Путин назвал истоки конфликта на Украине.