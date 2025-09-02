Вучич назвал сложность в переговорах с Путиным

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что готовиться к переговорам с его российским коллегой Владимиром Путиным нелегко. Об этом сообщила сербская газета Blic.

По словам политика, сложность его встреч с Путиным обусловлена различием в размерах двух стран. «Это нелегко» — беседовать с президентом России час и «готовиться к этому», отметил глава Сербии.

«Люди думают, что ты приходишь, сидишь и говоришь о чем хочешь. Это не так. Я представляю маленькую страну, и в каждом своем слове я должен заботиться об интересах нашей страны, чтобы где-то не ошибиться, чтобы где-то не навредить своей стране», — сказал Вучич.

Встреча Путина и Вучича в Пекине прошла во вторник, 2 сентября. Переговоры продолжались более часа. В ходе встречи глава российского государства заявил, что Россия с уважением относится к независимому курсу Сербии. Сербский лидер в свою очередь выразил Москве признательность за поддержку сохранения территориальной целостности сербского государства и дружеское отношение к сербскому народу.

Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР Си Цзиньпином. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

