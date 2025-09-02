На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о проблемах со здоровьем

Президент США Дональд Трамп впервые появился на публике на фоне слухов о проблемах со здоровьем. Глава государства выступает в Овальном кабинете Белого дома, трансляцию ведет телеканал C-SPAN.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт анонсировала, что американский лидер сделает «будоражащее объявление, связанное с министерством обороны» Соединенных Штатов.

1 сентября Трамп впервые прокомментировал слухи о своем здоровье — в социальной сети Truth Social президент США написал, что «никогда в жизни не чувствовал себя лучше».

На прошлой неделе в соцсетях начали распространяться теории о том, что глава Белого дома якобы тяжело болен. Доказательствами болезни Трампа американцы называют исчезновение Трампа из информационного поля, синяк на его руке, возросший «индекс пиццы» и странное заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о готовности занять пост президента в случае «ужасной трагедии». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США нашли подтверждение «болезни» Трампа.

