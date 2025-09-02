Вучич оценил разговор с Путиным в Пекине

Президент Сербии Александар Вучич охарактеризовал переговоры с Владимиром Путиным в Пекине как исключительно откровенные и содержательные. Об этом он сообщил журналистам по итогам встречи с российским лидером, передает ТАСС.

«У нас состоялся очень открытый, честный и важный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Мы затронули все темы, представляющие взаимный интерес», — сказал Вучич.

Встреча Путина и Вучича в Пекине состоялась во вторник, 2 сентября. Переговоры продолжались более часа. В ходе встречи глава российского государства заявил, что Россия с уважением относится к независимому курсу Сербии. Сербский лидер в свою очередь выразил Москве признательность за поддержку сохранения территориальной целостности сербского государства и дружеское отношение к сербскому народу.

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзинь и провел на его полях ряд встреч с мировыми лидерами. 2 сентября в Доме народных собраний в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

