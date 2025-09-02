Эрдоган рассказал о надежде, которую увидел в Алиеве

Эрдоган заявил, что увидел в глазах Алиева надежду на мир на Южном Кавказе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о надежде, которую он увидел в своем азербайджанском коллеге Ильхаме Алиеве. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам турецкого лидера, он верит в то, что Южный Кавказ обретет долгожданный мир.

«Во время моей встречи с господином Ильхамом Алиевым я увидел эту надежду в его глазах», — сказал Эрдоган в самолете по возвращении из КНР, где он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Вместе с тем он отметил, что подписание азербайджанской и армянской сторонами соглашения в Белом доме ускорило процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

«Азербайджан и Армения в значительной степени преодолели препятствия на пути к миру и дошли до конечной точки», — продолжил политик.

Также Эрдоган рассказал, что на полях саммита ШОС он провел «подробные переговоры» с Алиевым, а затем с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. По его словам, сейчас президент Азербайджана и глава армянского кабмина «находятся на одной позиции» и «смотрят в одном направлении».

«В вопросе о Зенгезурском коридоре также нет никаких проблем, никаких разногласий. Ильхам бей в этом вопросе гораздо более уверен в себе», — добавил президент Турции.

8 августа Пашинян и Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Документ состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру, но не фиксируют детали. В декларации отмечается, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между Азербайджаном и Арменией. Глава Белого дома тогда выразил уверенность в том, что Азербайджан и Армения станут друзьями на долгое время.

Ранее Алиев предупредил Армению о последствиях в случае нарушения мирного соглашения.