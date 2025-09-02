На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Политолог оценил слова главы Минфина США о «показном» характере ШОС

Политолог Дудаков: США не верят в способность ШОС установить новый миропорядок
true
true
true
close
Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Вашингтон пытается убедить всех в том, что Россия, Индия и Китай не способны договориться о новом мировом порядке, однако сами американские власти сомневаются в обоснованности своих заявлений. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков, комментируя слова министра финансов США Скотта Бессента о «показном» характере Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Саммит ШОС подтвердил, что все больше стран готовы к кооперации друг с другом в обход США. Рано или поздно Вашингтону — при Трампе или уже после него — придется договариваться со всем миром, включая Россию, Индию и Китай, о сотрудничестве на более реалистичных и взаимовыгодных условиях», — спрогнозировал Дудаков.

Он добавил, большинство экспертов, не связанных напрямую с администрацией Белого дома, признают, что итоги саммита ШОС в Китае нанесли серьезный удар по американоцентричной модели мира.

2 сентября Бессент назвал «показной» встречу председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина на саммите ШОС в Тяньцзине.

При этом чиновник признал, что торговые переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели буксуют, но выразил надежду на то, что они в конечном итоге будут успешными и стороны смогут разрешить противоречия.

Саммит ШОС проходил в Китае с 30 августа по 1 сентября. В связи с мероприятием президент РФ Владимир Путин приехал в КНР с четырехдневным визитом. 3 сентября российский лидер будет главным гостем на торжественных мероприятиях в Пекине, приуроченных к 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее в США заявили о единстве лидеров России, Китая и Индии на саммите ШОС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами