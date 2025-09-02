Власти Украины сделали бандеровских преступников своими героями, в таком случае для Киева нет места в Евросоюзе. Об этом заявил бывший премьер Польши Лешек Миллер в эфире радиостанции RMF FM.

«Достаточно поехать на Украину, пройтись по улицам крупных украинских городов, чтобы в этом убедиться», — подчеркнул он.

Миллер напомнил слова бывшего премьера Польши Ярослава Качиньского, который говорил о том, что с Бандерой Украина не попадет в ЕС.

До этого министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не поддержит вступление Украины в Евросоюз, если не будет выполнено одно условие. В частности, Киев должен разобраться с вопросом событий в Волыни и провести эксгумацию тел, а также увековечить память людей. Косиняк-Камыш подчеркнул, что всякий раз выражал протест, когда на Украине пытались «очернить доброе имя Польши», а также пытались прославить Бандеру.

Ранее бывшему президенту Польши пришлось объяснять Зеленскому, что такое Волынская резня.