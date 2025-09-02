На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фицо позитивно оценил встречу Путина и Трампа на Аляске

Фицо заявил, что встреча Путина и Трампа является большим шагом вперед
Kevin Lamarque/Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа является большим шагом вперед. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на встрече с главой российского государства, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Фицо признался, что его позиции по военному конфликту на Украине «совершенно другие», чем у коллег на Западе.

«Я хочу спросить: могу ли я передать послание с вашей стороны моим коллегам, потому что то, что вы сделали относительно встречи с президентом Соединенных Штатов — это большой шаг вперед», — сказал он.

Словацкий лидер отметил, что хотел бы передать более подробную информацию о том, что можно ожидать в будущем, так как лидеры европейских государств будут звонить и спрашивать о том, что сказал Путин.

Президент России в свою очередь заявил, что прошедшие контакты с Трампом показали, что новая американская администрация «слышит Российскую Федерацию».

Владимир Путин с 31 августа находится в Китае с четырехдневным визитом. Сначала он принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). 2 сентября в Пекине состоялась встреча президента России с председателем КНР. А 3 сентября Путин приглашен на военный парад в честь 80-й годовщины Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Ранее Путин предоставил Украине решение вопроса безопасности страны.

Визит Путина в Китай
