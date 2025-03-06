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Вэнс ответил на вопрос о планах США по вторжению в Мексику для борьбы с наркокартелями

Вэнс: США не собираются вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями
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Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

США не собираются вторгаться в Мексику для борьбы с наркокартелями. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс, пишет РИА Новости.

Журналисты спросили у него, планирует ли Вашингтон бороться с картелями на территории самой Мексики.

«Нет», — сказал Вэнс.

Он отметил, что США не хотят ухудшать отношения с Мексикой и надеются, что власти этой страны сами примут меры для борьбы с картелями. Таким образом они помогут и мексиканскому, и американскому народу, подчеркнул политик.

«Если они этого не сделают, мы решим, что делать дальше», — добавил вице-президент.

1 марта газета The Wall Street Journal написала, что власти Мексики увидели угрозу войны с США в словах главы Пентагона Пита Хегсета. По данным издания, беседа между американским министром и военным руководством Мексики состоялась 31 января. В ходе разговора глава оборонного ведомства США предупредил, что Вашингтон может предпринять односторонние действия, если Мехико не решит проблему «сговора» правительства и наркокартелей.

Авторы отметили, что слова главы Пентагона вызвали возмущение у правительства Мексики. Предупреждение Хегсета, по информации газеты, было воспринято мексиканской стороной как намек на возможные полномасштабные военные действия на территории страны.

Ранее в США уличили Украину в продаже американского оружия наркокартелям из Мексики.

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