Генсек НАТО обеспокоился инцидентом с фон дер Ляйен и ее самолетом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс «очень серьезно» относится к инциденту, который якобы имел место быть, когда самолет главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен был вынужден приземляться без системы GPS из-за «российской атаки». Его слова приводит Sky News.

Рютте подчеркнул, что НАТО «очень серьезно» относится к помехам в работе системы GPS. Он сообщил, что военный блок работает «день и ночь», чтобы убедиться, что «они не сделают этого снова». Кого он имел в виду – не уточняется.

«Сейчас мы все находимся на восточном фланге, независимо от того, живете ли вы в Лондоне или где-то еще», — сказал генсек НАТО.

До этого газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что самолет с главой ЕК на борту был вынужден приземлиться в болгарском аэропорту Пловдив без системы GPS. В этом инциденте обвинили РФ, назвав это якобы «российской интерференционной атакой», которая вывела из строя навигационные системы. В результате пилотам пришлось совершать посадку воздушного судна, используя бумажные карты, сообщило издание.

В FT отметили, что подобные массовые сбои в системе навигации наблюдаются с февраля 2022 года. Помехи нарушают прием сигналов и создают опасность для коммерческих самолетов. Глушение системы GPS и направление ложных сигналов называется «спуфингом».

Ранее Flightradar раскрыл, что на самом деле произошло с самолетом фон дер Ляйен.