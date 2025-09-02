На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Си Цзиньпин заявил о поддержке Ирана в ядерном вопросе

Си Цзиньпин заявил, что Китай уважает право Ирана на мирный атом
Global Look Press

Китай уважает право Ирана на мирное использование ядерной энергии и поддерживает Тегеран в защите государственного суверенитета. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, сообщает Центральное телевидение Китая.

Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин ценит неоднократные обязательства Ирана не разрабатывать ядерное оружие. «Китай поддерживает Иран в защите его государственного суверенитета, территориальной целостности и национального достоинства, а также в защите его законных прав и интересов посредством политических переговоров», — сказал китайский лидер.

Он добавил, что китайско-иранские отношения успешно развиваются, несмотря на нестабильную международную обстановку. Китай продолжит содействовать решению иранской ядерной проблемы, учитывающему интересы всех сторон, и прикладывать усилия для достижения прочного мира на Ближнем Востоке.

28 августа заместитель министра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади заявил, что в случае запуска механизма, возобновляющего действие санкций ООН в отношении Ирана, со стороны стран «евротройки» (Великобритании, Германии и Франции) Тегеран может отказаться от сотрудничества с МАГАТЭ.

13 августа сообщалось, что Великобритания, Германия и Франция направили в ООН письмо, где говорится об их готовности инициировать введение новых санкций в отношении Ирана, если Тегеран не возобновит переговоры по поводу своей ядерной программы.

Ранее Иран назвал «главную проблему» для сотрудничества с МАГАТЭ.

