В США выпустили на свободу женщину, угрожавшую Трампу

Суд в США освободил из-под стражи женщину, которая угрожала расправой американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает газета New York Post (NYP) со ссылкой на судебные документы.

В публикации говорится, что Натали Роуз Джонс, проживающая в Нью-Йорке, была арестована за публикацию в соцсетях «неадекватных» постов с угрозами Трампу. Отмечается, что она была освобождена еще на прошлой неделе судьей, назначенным экс-президентом США Бараком Обамой.

Натали Роуз Джонс позже будут судить по обвинению в угрозах Трампу. Ее знакомые сообщали, что у женщины диагностирована шизофрения.

Как пишет NYP, сама Джонс на допросе подтверждала свою готовность расправиться с главой Белого дома. Кроме того, она утверждала, что говорила о своих намерениях ФБР «в пяти штатах».

До этого Дональд Трамп допустил, что в нескольких штатах США возобновится работа больниц для людей с серьезными психическими отклонениями. Президент считает, что эта мера поможет снизить уровень преступности в стране.

Трамп добавил, что раньше психбольниц было много, однако их содержание было слишком дорогим, поэтому власти их позакрывали. В результате в общество выпустили «всех душевнобольных», которые могут быть потенциально опасны.

Ранее в США полицейские ликвидировали женщину, сообщившую о намерении причинить вред Трампу.