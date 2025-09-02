В ЕС заявили, что хотят видеть прогресс по реформе правосудия на Украине

Украина должна продолжать реформировать систему правосудия на фоне ее стремления к вступлению в Евросоюз. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам демократии и верховенства права Майкл Макграс перед началом неформальной встречи в Дании министров по делам ЕС стран сообщества, посвященной расширению Евросоюза, передает РИА Новости.

«Между моей командой и другими службами Еврокомиссии продолжается взаимодействие с украинскими властями в связи с реформами правосудия и дорожной картой верховенства права. И важно, чтобы мы продолжали видеть прогресс», — сказал Макграс, добавив, что ожидает продолжения взаимодействия с украинскими властями по этому вопросу.

Украина официально подала заявку на членство в ЕС 28 февраля 2022 года. В июне того же года государства-члены ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление.

Спустя два года ЕС официально открыл переговоры с Киевом о вступлении.

В августе 2025 года президент Литвы Гитанас Науседа призвал установить 2030 год датой приема Украины в объединение.

Ранее глава МИД Венгрии пригрозил заблокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС.