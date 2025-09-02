Экс-президент Украины приехал на прощание с застреленным депутатом Парубием

Порошенко приехал во Львов на прощание с застреленным депутатом Парубием

Экс-президент Украины Петр Поршенко приехал во Львов на прощание с бывшим председателем Рады, народным депутатом от «Европейской Солидарности» Андреем Парубием, которого застрелили на прошлой неделе. Об этом сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«На прощание с Андреем Парубием во Львове начали съезжаться народные депутаты. Приехал экс-президент Пётр Порошенко с женой, Юрий Луценко, Александр Турчинов и другие представители партии «Европейская Солидарность»», — говорится в материале.

Накануне в Киеве состоялись отпевание и вечер воспоминаний о нардепе.

2 сентября около 12:30 мск на площади Рынок, возле Ратуши, планируют общегородскую церемонию прощания. Похоронят Парубия на Лычаковском кладбище.

Экс-председателя украинского парламента убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в восемь раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков. В убийстве нардепа подозревают 52-летнего жителя Львова.

Ранее на Украине сообщили об отсутствии доказательств о «российском следе» в деле Парубия.