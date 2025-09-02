Путин назвал надежными поставки энергоносителей в Словакию

Российская сторона остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает Telegram-канал Кремля.

«Хочу отметить, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику — прим. ред.)», — заявил он.

Глава государства отметил, что словацкие компании продолжают работать на территории страны, что также приносит пользу экономике Словакии.

Путин в ходе встречи добавил, что Россия долго терпела, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по ее энергетической инфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать. По его словам, российские военные еще два года назад не принимали никаких действий «касающихся гражданской инфраструктуры», особенно в зимний период, но в какой-то момент начали давать отпор.

За август украинская сторона как минимум трижды атаковала нефтепровод «Дружба», что приводило к приостановкам поставок нефти. Один из таких ударов был совершен по нефтепроводу в ночь на 22 августа.

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».