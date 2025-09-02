На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал надежными поставки энергоносителей в Словакию

Путин: Россия остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию
true
true
true
close
Sputnik/Alexander Kazakov/Reuters

Российская сторона остается надежным поставщиком энергоносителей в Словакию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает Telegram-канал Кремля.

«Хочу отметить, что Россия остается надежным поставщиком энергоносителей (в Словацкую Республику — прим. ред.)», — заявил он.

Глава государства отметил, что словацкие компании продолжают работать на территории страны, что также приносит пользу экономике Словакии.

Путин в ходе встречи добавил, что Россия долго терпела, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносили удары по ее энергетической инфраструктуре, а затем начала серьезно отвечать. По его словам, российские военные еще два года назад не принимали никаких действий «касающихся гражданской инфраструктуры», особенно в зимний период, но в какой-то момент начали давать отпор.

За август украинская сторона как минимум трижды атаковала нефтепровод «Дружба», что приводило к приостановкам поставок нефти. Один из таких ударов был совершен по нефтепроводу в ночь на 22 августа.

Ранее Захарова назвала «спонсоров» ударов по нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами