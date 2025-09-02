«Страна.ua»: следствие скептически относится к показаниям подозреваемого в убийстве Парубия

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия мог руководствоваться корыстными или идеологическими мотивами. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, следствие скептически относится к показаниям подозреваемого в убийстве нардепа, который заявил, что пошел на это после общения с российскими спецслужбами о погибшем в ходе боевых действий сыне.

«Они говорят, что необходимо выяснить — не пытается ли подозреваемый таким образом себя представить жертвой шантажа российских спецслужб, в то время как на самом деле он руководствовался либо корыстным мотивом (получил за убийство деньги), либо идеологическим (ненависть к Парубию как к одному из видных деятелей националистического движения)», — пишет «Страна».

По словам источника издания, российская версия будет приоритетной в любом случае.

Экс-председателя украинского парламента убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в восемь раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков. В убийстве нардепа подозревают 52-летнего жителя Львова.

Ранее на Украине сообщили об отсутствии доказательств о «российском следе» в деле Парубия.