На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Страна.ua»: следствие скептически относится к показаниям подозреваемого в убийстве Парубия

«Страна.ua»: Парубия могли убить по корыстным или идеологическим мотивам
true
true
true
close
Национальная полиция Украины

Подозреваемый в убийстве бывшего председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия мог руководствоваться корыстными или идеологическими мотивами. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, следствие скептически относится к показаниям подозреваемого в убийстве нардепа, который заявил, что пошел на это после общения с российскими спецслужбами о погибшем в ходе боевых действий сыне.

«Они говорят, что необходимо выяснить — не пытается ли подозреваемый таким образом себя представить жертвой шантажа российских спецслужб, в то время как на самом деле он руководствовался либо корыстным мотивом (получил за убийство деньги), либо идеологическим (ненависть к Парубию как к одному из видных деятелей националистического движения)», — пишет «Страна».

По словам источника издания, российская версия будет приоритетной в любом случае.

Экс-председателя украинского парламента убили 30 августа во Львове. Киллер поджидал политика на улице, выстрелил в восемь раз, а затем скрылся. Экс-спикер Рады скончался до приезда медиков. В убийстве нардепа подозревают 52-летнего жителя Львова.

Ранее на Украине сообщили об отсутствии доказательств о «российском следе» в деле Парубия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами